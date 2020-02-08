Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказалась "фейком".

"Это не врач, это медбрат. Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался", - сказал Мурашко на заседании совета ректоров медвузов РФ в субботу.

По его словам, эта история нанесла ущерб репутации медиков: новость об "анестезиологе" успела стать одной из самых читаемых в минувшую пятницу.

"Понимаете, подобные вещи - не редкость стала сегодня. Совершенно изменилось восприятие информационного поля. Поэтому при дефиците медицинского работника, при жалобах на доступность и на качество (медпомощи - ИФ), плюс еще формируется вот это информационное поле", - сказал Мурашко.

Ранее внимание пользователей популярного интернет-форума "Двач" привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу, фотография которого была в публикации.

Под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку истории начали правоохранительные органы, а также областной минздрав.