Протоиерей Смирнов предложил отразить в Конституции особую роль русского народа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что в Конституцию России следует включить упоминание об особой роли русского народа в становлении государства.

"Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но не один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это и надо написать. Это правда", - заявил священник в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению представителя церкви, этот постулат легко доказать. "И никакой тут обиды нет ни для наших братьев-татар, ни для калмыков. Просто нашу империю, шестую часть суши в период ее расцвета, создали русские", - добавил протоиерей.

Отвечая на вопрос, почему русский народ не был упомянут в Конституции РФ 1993 года, отец Димитрий высказал мнение, что тогда "за спиной стояли наши братья-американцы".