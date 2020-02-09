Военные реконструируют прорыв "Линии Маннергейма"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие и поисковики из Петербурга и Ленобласти реконструируют прорыв "Линии Маннергейма", сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Участники реконструкции покажут основные элементы наступательных действий Красной армии, штурм укрепленных сооружений, огневое поражение противника огнем артиллерии, обезоруживание неприятеля в рукопашном бою, сообщили в пресс-службе.

По ее данным, мероприятие пройдет на территории полигона "Кирилловский", в местности, где в 1939-1940 годах проходили сражения. В реконструкции примут участие военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады, участники поисковых отрядов и патриотических организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всего будет задействовано более 300 участников военно-исторических клубов, свыше 20 единиц исторической техники. Планируется израсходовать около 10 тысяч светошумовых патронов.

"Линия Маннергейма" - комплекс финских оборонительных сооружений, расположенных к северу от Петербурга. В годы Советско-Финской войны здесь развернулись ожесточенные бои.