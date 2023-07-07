В Кремле видят пользу в приходе российского бизнеса на место ушедшего иностранного

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские компании, занимающие местах уходящего иностранного бизнеса, в том числе финского, комфортно чувствуют себя в новых условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что уход всех финских компаний с российского рынка оказался неэффективным инструментом.

"Что касается того, что не принесло никакую пользу... Ну, наверное, те российские компании и бизнесмены, которые занимают место, освободившееся после ухода зарубежных, в том числе, финских компаний на российском рынке - они не согласятся. Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе", - сказал Песков.

На вопрос о том, какой совет Ниинисте могут дать в Кремле, Песков сказал: "Мы не считаем себя в праве давать советы президенту Финляндии, его избирал народ Финляндии, народ, который, кстати, нам очень близок, и с которым нас объединяет очень доброе прошлое".

Россия надеется на доброе будущее в отношениях с Финляндии после того, как пройдет "ослепление русофобией", добавил Песков.