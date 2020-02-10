Правительство установило сорта разрешенных для выращивания в РФ мака и конопли

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений - мака и конопли, которые можно выращивать в РФ.

Согласно постановлению правительства, подписанному 6 февраля 2020 года, эти растения должны выращиваться для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением и психотропных веществ.

Так, в России разрешается выращивать сорта снотворного мака с неограниченным содержанием объемных долей наркотических и психотропных веществ. В то же время для выращивания в промышленных целях разрешаются сорта мака снотворного с содержанием в сухой массе частей одного растения доли кодеина, морфина, орипавина (опиод) и тебаина (опиумный алкалоид) не более 0,6%.

Для этих целей также разрешена культивация конопли с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола (действующее вещество гашиша и марихуаны) в размере, не превышающем 0,1%.

Согласно постановлению, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертой и последующих репродукций и семена сортов мака снотворного второй и последующих репродукций.

Семена этих растений должны быть внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с учетом деления на районы мест произрастания мака снотворного и конопли.

Данное постановление было подписано главой кабмина РФ во исполнение закона "О наркотических средства и психотропных веществах", который был принят в июле 2019 года. В соответствии с ним, наркосодержащищие растения могут культивировать юрлица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.