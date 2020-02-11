Защита Карины Цуркан попросила ВС отменить решение о ее возвращении в СИЗО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Защита бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, обратилась в Верховный суд РФ с жалобой на решение кассационного суда, отменившего изменение ей меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщил "Интерфаксу" адвокат, глава "Команды 29" Иван Павлов.

"Мы подали кассационную жалобу в коллегию по уголовным делам Верховного суда, в которой просим отменить определение Второго кассационного суда от 7 февраля и оставить в силе апелляционное определение Первого апелляционного суда от 16 января в отношении Карины Цуркану", - сказал Павлов агентству.

Первой апелляционный суд общей юрисдикции 16 января по жалобе защиты отменил решение Мосгорсуда продлившего в конце прошлого года Цуркан срок ареста, изменив ей меру пресечения на запрет определенных действий.

Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля пришел к выводу об ошибочности выводов нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, при этом снова поместив Цуркан под стражу.

"Мы считаем, что Второй кассационный суд общей юрисдикции грубо нарушил уголовно-процессуальный кодекс, выйдя за рамки своих полномочий. Предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции является законность судебного акта, а не обоснованность оспариваемого решения, с которым суд кассационной инстанции и не согласился", - отметил Павлов.

Как следует из определения кассационного суда, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного срока ареста Цуркану - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на что в Мосгорсуде и в апелляционном суде указывала защита.

В кассационной жалобе в Верховный суд адвокаты бывшего топ-менеджера "Интер РАО" настаивают на своих доводах и на законности решения Первого апелляционного суда. Так, отмечается в жалобе, получить все материалы дела защита должна была не позднее 13 ноября 2019 года, поскольку 13 декабря у Цуркан истекал предельный срок ареста - 18 месяцев.

Вместе с тем, подчеркивают адвокаты, о намерении следователя предъявить окончательное обвинение Цуркан и передать защите материалы адвокат Павлов, который живет в Петербурге, узнал только 12 ноября по СМС. В тот же день, поясняется в жалобе, Павлов сообщил следователю, что не сможет приехать в Москву, поскольку находится на больничном.

Несмотря на эти обстоятельства, следует из жалобы, следователь попытался предъявить Цуркан первые материалы дела 13 ноября при участии государственного адвоката, который, однако, отказался участвовать в следственных действиях, так как обвиняемая сообщила о том, что имеет защитников по соглашению.

Кроме того, указывается в жалобе, 20 ноября адвокат Павлов получил в Петербурге направленное по почте уведомление следователя о возможности ознакомления с материалами начиная с 13 ноября 2019 года, которое, согласно почтовому штемпелю, было отправлено лишь 15 ноября.

В итоге, заключают адвокаты, доступ к первым двум из девяти томов дела защита смогла получить лишь 26 ноября, то есть в нарушение сроков, предусмотренных законом, что и повлекло дальнейшее освобождение Цуркан.

Защита подчеркивает, что "факт пропуска следователем процессуального срока предъявления стороне защиты материалов оконченного расследованием уголовного дела проиллюстрирован документами, в которых нет оснований сомневаться".

Следствием ФСБ Цуркан обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была задержана и арестована летом 2018 года.

Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Павлов, по версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Вину Цуркан не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.