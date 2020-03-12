Карине Цуркан продлили арест до 14 июня

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 14 июня арест бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, которую обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии. Таким образом, срок ее предварительного заключения составит почти два года.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Цуркан засекречены.

Первый апелляционный суд 16 января по жалобам защиты отменил решение Мосгорсуда, который в конце 2019 года продлил Цуркан арест до 14 марта. Арест ей заменили запретом определенных действий.

Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля решил, что апелляционный суд ошибся, и направил дело снова в апелляцию, а Цуркан вернул в СИЗО. На свободе она провела 23 дня.

Как следует из кассационного определения, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного 18-месячного срока ареста Цуркан - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления, на что во всех инстанциях указывала защита.

Расследование дела Цуркан завершено. Дело расследовала ФСБ.

Как говорил адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, в ФСБ считают, что она 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Цуркан вину не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.