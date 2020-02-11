Российские журналисты обратились в Генпрокуратуру из-за проверок ярославской газеты

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) направил в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой оценить законность двух проверок деятельности газеты "Северянка" (город Данилов, Ярославская область), говорится на сайте СЖР.

В обращении, подписанном председателем СЖР Владимиром Соловьевым, говорится, что в январе и декабре 2019 года администрация Даниловского муниципального района провела две проверки в отношении "Северянки". При этом в сообщении со ссылкой на главу отделения СЖР по Ярославской области отмечается, что подобные проверки не соответствуют требованиям законодательства и что они "направлены на увольнение главного редактора газеты Татьяны Даниловой".

В СЖР уверены, что подобное отношение к СМИ противоречит действующему российскому законодательству и нормам демократического общества.

"Дело не столько в персоналиях, в главных редакторах, а в необходимости защиты малой прессы. Не так много сегодня осталось систем коммуникаций, которые позволяют человеку слышать государство, а государству - слышать человека. Малая пресса в их числе. И когда на этом пути встают недальновидные чиновники - эти системы коммуникации рушатся, возникает социальная напряженность на местах", - заявила "Интерфаксу" главред "Северянки" Данилова, добавив, что благодарит профессиональное сообщество за поддержку.

В свою очередь глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов подтвердил, что проверка деятельности газеты действительно была. "Администрация является учредителем (газеты). Мы все автономные учреждения проверяем", - сказал он агентству.

Отвечая на вопрос, действительно ли дважды за один год местная власть проверяла деятельность газеты, глава района заявил, что это не так. "Нет, это неправильно, потому что эта проверка буквально первая. До этого времени мы их вообще ни разу не проверяли. Они могут расценивать это как угодно", - сказал Смирнов.

В декабре 2019 года депутат Госдумы Анатолий Грешневиков обратился к прокурору Ярославской области Дмитрию Попову с просьбой разобраться с законностью проверок газеты "Северянка".

В ответе Попова (есть в распоряжении "Интерфакса") говорится, что во второй проверке, которую даниловские власти провели в декабре 2019 года, обнаружены нарушения законодательства, поэтому ее результаты не могут иметь правовых последствий.

Прокуратура выявила ряд других нарушений законодательства. Главе Даниловского района внесено представление об устранении нарушений.