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Счетная палата проверит закупки школьных автобусов и машин скорой помощи

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных денег на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи для регионов, следует из плана работы ведомства на 2020 год.

Аудиторы проверят, как Минпромторг выполняет прошлогоднее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева обновить парк бюджетных учреждений в регионах. Этим распоряжением премьер выделил на эти цели 10 млрд рублей: половину на закупку не менее 1200 карет скорой помощи и столько же - на закупку не менее 2200 школьных автобусов.

В апреле прошлого года Счетная палата выяснила, что в 2018 году Минпромторг для обновления региональных парков школьных автобусов и машин скорой помощи заключил 584 контракта на 4500 транспортных средств. В перечень единственных исполнителей этих контрактов вошли шесть крупнейших российских предприятий: ООО "ГАЗ", ООО "УАЗ", ООО "Форд Соллерс Холдинг", ООО "Павловский автобусный завод", ООО "КАВЗ" и ООО "Волгабас".

Всего в 2018 году на выделенные из федерального бюджета и резервного фонда правительства 10 млрд рублей было закуплено 1780 машин скорой помощи и 2 730 автобусов, так что потребность в машинах скорой помощи была закрыта на 32%, а в автобусах - на 45,6%, указывала Счетная палата.

Ведомство также отмечало, что единственные исполнители в 2018 году увеличили производство на 17%. "Наибольший рост показали "ГАЗ" и "УАЗ". За год с их конвейеров ушло на 27% больше машин", - отмечала Счетная палата.

Счетная палата Минпромторг Дмитрий Медведев

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