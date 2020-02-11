Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Продажа акций Сбербанка, новое имя коронавируса, угрожающего двум третям человечества и динозавр "Жнец смерти"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости. В правительство направлен законопроект, предусматривающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ. Антон Силуанов заверил, что смена контролирующего акционера не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. На фоне этих сообщений акции Сбербанка ускорили рост. Сроки продажи и число лотов будут зависеть от наполнения ФНБ.

- ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное название. Болезнь, пришедшая из Уханя, называется Covid-19. Тем временем, эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом 2/3 населения Земли. По мнению ученого из Гонконга, показатель пораженности может составить 60-80%.

- Источник допустил, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля. Собеседник агентства не исключает, что для объявления этого дня выходным придется принять отдельный закон. Пока же известно, что предлагаемые ко 2-му чтению поправки предполагают предоставление бывшим президентам РФ пожизненного статуса члена Совфеда. Также предлагается увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30. При этом обнуление президентских сроков после изменения Конституции рабочей группой не обсуждалось.

- Дело эксперта Фонда Горчакова связано с опубликованной свадебной фотографией, выяснил "Коммерсантъ". По информации издания, дело о госизмене было заведено после того, как были опубликованы снимки с торжества, на которых оказался запечатлен действующий сотрудник ФСБ.

- Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года. Такие сроки обозначены в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

- В Канаде открыли новый вид плотоядного динозавра и назвали его "Жнецом смерти". Это первый за 50 лет найденный в Канаде тираннозавр