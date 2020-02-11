Новый вид тираннозавра, открытый в Канаде, назвали "Жнецом смерти"

Тираннозавр "Жнец Смерти" Иллюстрация: Royal Tyrrell Museum

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Канадские ученые из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея открыли новый вид плотоядного динозавра, получившего название "Жнец Смерти".

"Это первый за 50 лет найденный в Канаде тираннозавр", - говорится в сообщении в блоге музея. "Жнец Смерти", обнаруженный в канадской провинции Альберта на западе страны, отличается от других тираннозавров многими характеристиками черепа, но наиболее заметными являются вертикальные гребни, которые идут вдоль всей длины верхней челюсти, говорит ведущий автор исследования Джаред Ворис.

Новый вид тираннозавра как минимум на 2,5 миллиона лет старше своего ближайшего родственника, и ему 79,5 млн лет. Известно всего четыре динозавра из Альберты: дасплетозавры, горгозавры, альбертозавры и тираннозавры. Большинству из них 66-77 миллионов лет. При этом из периода жизни "Жнеца Смерти" известно всего два динозавра из Альберты: шлемоголовый динозавр (Colepiocephale) и рогатый динозавр (Xenoceratops).

Имя нового тираннозавра – Thanatotheristes degrootorum - говорит о его роли на верхушке пищевой цепи, и было вдохновлено, в частности, именем греческого бога смерти – Танатоса, к которому прибавлено слово theristes – жнец. А вторая часть имени была дана новому динозавру в честь нашедшего его челюсть Джона Де Грута. Де Грут – фермер и любитель палеонтологии, рассказывается в сообщении. Он нашел челюсть, которая, как выяснилась, принадлежала динозавру, во время хайкинга в южной части Альберты.

"Челюсть была совершенно потрясающей находкой. Мы знали, что это значимая находка, потому что совершенно ясно были видны ископаемые зубы", - отмечает Де Грут.

Его жена Сандра Де Грут говорит, что ее супруг всегда верил, что найдет череп динозавра, но "то, что благодаря находке был открыт новый вид динозавра, просто за гранью фантастики".

Куратор отдела палеоэкологии динозавров Королевского Тиррелловского палеонтологического музея Франсуа Терьен подчеркивает, что "эта находка очень значима, потому что заполняет пробел в нашем понимании в эволюции тираннозавров". "Жнец смерти" дает понимание генеалогического древа тираннозавров и показывает, что тираннозавры из мелового периода Альберты были более разнообразными, чем думали ранее, говорится в сообщении музея.