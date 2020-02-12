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Российский орбитальный телескоп "Спектр-РГ" отснял четверть звездного неба

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" за два месяца работы засняла 26% звездного неба, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" в среду.

Это "составляет более 10 тысяч квадратных градусов", говорится в сообщении госкорпорации. "Карта получена из всех зарегистрированных за это время фотонов в жестком рентгеновском диапазоне энергий 4-30 кэВ", - отметили в пресс-службе.

В декабре 2019 года глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что "Спектр-РГ" обнаружил более 300 скоплений галактик и более 10 тысяч сверхмассивных черных дыр.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок.

С помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.

Спектр-РГ Роскосмос

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