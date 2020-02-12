В Кремле сочли неуместными "иконы" с Путиным

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным появление "икон" с изображением Владимира Путина.

Он уточнил, что президент это также не приветствует.

Песков констатировал, что эти изображения вообще вряд ли можно называть иконами.

Ранее председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин написал в соцсетях, что в петербургском аэропорту "Пулково" продают "икону" с изображением президента Владимира Путина. Чаплыгин разместил фото "сувенира" в своим твиттере 20 января.