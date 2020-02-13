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У детсада в Воронеже отсудили 600 тыс. руб. за пролитый на ребенка горячий компот

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Воронежа взыскал с детского сада в пользу местной жительницы и ее дочери 600 тысяч рублей моральной компенсации, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Как установлено судом, в апреле 2017 года шестилетняя девочка в детсаду столкнулась с помощником воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. На девочку вылилось более 1 литра напитка. Она получила ожоги I, II, III степени, которые, согласно экспертизе, квалифицируются как причинившие вред здоровью средней тяжести, говорится в сообщении.

Пострадавшая девочка два месяца находилась на лечении в больнице, ей проведена операция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Воронеж

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