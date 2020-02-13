ФАС подготовит ответ на жалобы на ограничение продаж пива в Подмосковье

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) к концу февраля планирует завершить анализ закона, запрещающего продажи пива в жилых домах в Московской области, и сформулирует свою позицию.

"У нас есть регламентные сроки, до конца месяца максимум мы можем рассматривать это заявление и должны дать ответ. Мы предполагаем, что через неделю, наверное, наша позиция уже будет сформирована", - заявил журналистам начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин в кулуарах "Алкоконгресса-2020", который проходит в рамках выставки "Продэкспо" в четверг.

Представитель ФАС добавил, что в настоящий момент специалисты ведомства сделали все запросы, необходимые для подготовки ответа по данной проблеме. "К нам, кстати, продолжают поступать жалобы по поводу закона Московской области (об ограничении продаж пива - ИФ), мы их объединяем", - отметил он.

Резонансный "пивной" закон

Закон, ограничивающий продажу пива, а также сидра и медовухи в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, был принят Мособлдумой в конце прошлого года. В частности, запрещается размещать магазины пива в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных домах. При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года.

В результате в Московской области может закрыться более 1,5 тыс. магазинов разливного пива в жилых домах, сообщали "Ведомости" со ссылкой на письмо "Опоры России" руководителю ФАС Игорю Артемьеву. "Опора" просила ведомство проверить, не противоречат ли закону о конкуренции ограничения на торговлю пивом в Подмосковье.

Региональные власти действуют в рамках полномочий, которые дает им закон о регулировании оборота и производства алкоголя (171-ФЗ). С другой стороны, ФАС проверит, не нарушается ли конкуренция, когда продажи пива ограничены, а крепкого алкоголя - по-прежнему возможны.

"Когда есть широкие полномочия, определенные федеральным законодательством - в данном случае 171-ФЗ, и данные органам власти субъектам РФ по регулированию рынков, мы не можем реагировать мерами, которые являются нашим инструментарием, то есть мерами антимонопольного реагирования. Первое, что мы должны соблюдать при наших расследованиях - это определить и понять: орган власти, который принял такое решение, действовал на основе федерального закона или нет? В данном случае мы видим, что все происходит на основе 171-ФЗ. Это одна сторона вопроса", - сказал Мишеловин.

С другой стороны, ФАС имеет право высказать свою экспертную позицию по данной проблеме, отметил он. По его словам, если окажется, что введенные в Подмосковье ограничения касаются только слабоалкогольных напитков, а крепкий алкоголь между тем может продаваться в жилых домах, то это, по мнению ФАС, будет "как-то нелогично", это также будет нарушать государственную политику в сфере ограничения производства и оборота спиртного.

В таком случае ФАС подготовит письмо, в котором выразит озабоченность сложившейся ситуацией и призовет власти Подмосковья обратить на нее внимание. "Если идет ограничение, допустим, слабоалкогольных напитков, то, наверное, это должно касаться всей алкогольной продукции. То есть единообразное регулирование - по сути, это основа и справедливой конкуренции, и выполнения тех государственных задач, которые на сегодня стоят. В данном случае, скорее всего, будет такой формат мягкого реагирования, но как будет в конечном итоге - конечно, это должно показать расследование", - добавил он.

По данным 2ГИС, которые приводили "Ведомости", в Подмосковье насчитывается более 12 тыс. магазинов (супермаркеты, алкомаркеты, магазины разливного пива и т. д.), в жилых домах - около 40%. За девять месяцев 2019 года Подмосковье продало 35 млн декалитров пива, по данным Росалкогольрегулирования: это 7,2% от продаж в России, область делит первое место с Москвой по данному параметру.