Пиво и сидр запретили продавать в жилых домах Подмосковья

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области ограничили продажу пива и других слабоалкогольных напитков в многоквартирных жилых домах, соответствующий закон приняла в трех чтениях Мособлдума в четверг.

"Законопроектом (...) устанавливаются дополнительные ограничения розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории Московской области", - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников на заседании областной думы. Он пояснил, что данные ограничения принимаются в рамках государственной политики по борьбе с пьянством в стране.

Закон запрещает размещать магазины с пивными и прочими малоалкогольными напитками в помещениях, переведенных из категории жилых в нежилые в многоквартирных домах. Также теперь в Подмосковье запрещена продажа таких напитков в нежилых, во встроенных, в пристроенных помещениях в многоквартирных домах, чей вход расположен со стороны двора или торца здания.

Также в таких помещениях нельзя будет продавать пиво в розлив. При этом запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общепита.

По словам Посаженникова, жители Московской области активно жаловались в министерство на работу магазинов с пивом, размещенных на первых этажах жилых домов.

Упомянутый документ вступает в силу через шесть месяцев после его опубликования.

В сентябре депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве регионов ограничить вплоть до полного запрета продажу алкоголя в барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Такие заведения называют "наливайками".