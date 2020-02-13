Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал доктора наук из Новочеркасска Алексея Темирева виновным в госизмене. Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Также ему назначили 1 год ограничения свободы после отбытия наказания.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, приговор был вынесен 28 января и вступил в законную силу.

Темирев не стал обжаловать приговор.

Об аресте ученого стало известно в конце июля 2018 года, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. На тот момент ученому было 64 года.

Темиреву тогда было предъявлено обвинение в госизмене. Суть обвинения не разглашалась в связи с наличием в деле грифа "Секретно". Как считает ФСБ, Темирев передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну.

В ходе расследования уголовного дела Темирев виновным себя не признал.

По данным ОНК, Темирев - "доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем". В феврале 2019 года он перенес операцию на сердце.

Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", обвиняемый имеет отношение к нескольким предприятиям: ООО "Мало инновационное предприятие "Мехатроника" из Новочеркасска - генеральный директор; зарегистрированное в Ростове-на-Дону АО "Проектное конструкторское бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ПКБ ИРИС) - совладелец; новочеркасское ООО "АНКУБ" - бывший генеральный директор и совладелец.

Основные виды деятельности компаний - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук" ("Мехатроника", ПКБ ИРИС), а также "испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование" ("АНКУБ").