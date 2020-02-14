СМИ узнали о скорой отставке гендиректора "Вымпелкома" Лацанича

Источники называют разные причины его увольнения

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Выпмелкома" Василь Лацанич может уйти из компании, пишут "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Некоторые собеседники "Коммерсанта" связывают его уход со срывом "одной из ключевых сделок, важных для акционеров" компании. Речь может идти о слиянии с одним из российских конкурентов.

14 февраля утром "Вымпелком" представит годовой отчет. Источник "Ведомостей", близкий к оператору, знает, что корпоративный сегмент показывает рост на 5%, однако компания провалилась в рознице, именно с этим и связано увольнение Лацанича.

Совет директоров компании включил в повестку заседания в пятницу единственный вопрос "о генеральном директоре ПАО "Вымпелком"", следует из материалов телеком-оператора.

Об отставке Лацанича может быть объявлено после публикации финансового отчета, допускает один из источников "Коммерсанта". Еще один говорит, что одновременно из "Вымпелкома" может уйти вице-президент по стратегии Александр Поповский. Ближайшие к 14 февраля встречи с участием Лацанича уже отменили, сказал изданию собеседник, близкий к компании.

"Билайн" первым из операторов отменил участие в конгрессе Mobile World в Барселоне еще до того, организаторы решили его отменить из-за коронавируса, отмечают "Ведомости". Источник газеты, информированный о ситуации в компании, говорит, что "Вымпелком" передумал участвовать в мероприятии именно в связи с планами сменить гендиректора.

В "Вымпелкоме" от комментариев отказались, оперативно получить комментарий в Veon журналистам не удалось.

Возглавить "Вымпелком" может бывший руководитель турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу, говорит один из источников "Коммерсанта".

Veon 13 февраля сообщил, что с 1 марта Терзиоглу перейдет с должности операционного директора холдинга на пост содиректора хлодинга вместе с Серхи Эрреро и на новом месте будет в том числе контролировать российский бизнес компании.

Лацанич возглавил "Вымпелком" в январе 2018 года.

Терзиоглу с 2015 до 2019 год возглавлял турецкого оператора Turkcell, а Эрреро был топ-менеджером Facebook, где курировал платежный бизнес и коммерческие партнерства. Со-операционными директорами Veon они стали осенью 2019 года.