В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии бывший старший прокурор регионального надзорного ведомства Игорь Чельдиев стал обвиняемым по делу об убийстве. Труп его жены нашли 13 февраля на его дачном участке, пишет "Коммерсантъ".

Задержание бывшего прокурора подтвердили в пятницу в Следственном комитете. Меру пресечения ему еще не выбрали, обвинения предъявят в ближайшее время.

По данным "Коммерсанта", сожительница Чельдиева Ирина Боженко пропала 5 января: бывший прокурор подал заявление о ее исчезновении после того, как заволновалась ее сестра, проживающая за пределами республики.

Загородный дом прокурора осматривали в январе и ничего подозрительного не нашли, рассказали изданию следователи. При повторном осмотре оперативник заметил небольшой холмик рядом с кирпичным забором. Когда его начали раскапывать, Чельдиев признался, что там тело пропавшей.

По словам подозреваемого, Боженко упала и ударилась головой. По предварительному заключению экспертов, она была убита ударом кочерги.

В СК уточнили, что дача Чельдиева находится в селении Кобань Пригородного района, он там жил с Боженко. Следствие уточняет, что женщина пропала 4 января.

"Коммерсантъ" напоминает, что Чельдиев получил известность после увольнения из прокуратуры и видеоинтервью с критикой Игоря Векшина, занимавшего тогда пост прокурора республики.