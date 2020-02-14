Что произошло за день: пятница, 14 февраля

Рассказ Лукашенко о намеках Москвы на объединение двух стран, грядущая смена гендиректора "Вымпелкома" и могила в огороде бывшего старшего прокурора

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко заявил о намеках Москвы на возможность присоединения Белоруссии к России. По словам президента Белоруссии, в обмен стране предлагаются единые цены на энергоносители. Лукашенко подчеркнул, что закупки ресурсов будут диверсифицироваться, даже если в России они будут дешевле. Он также сообщил, что просил у Владимира Путина скидок на газ для регионов, пострадавших от аварии в Чернобыле. Также Лукашенко пригрозил, что Белоруссия будет отбирать нефть из транзитного трубопровода, если Россия не поставит утвержденный балансом объем.

- В Кремле сочли, что незнание Конституции не может быть помехой для членов рабочей группы. Дмитрий Песков подчеркнул, что главное для них - понимание нужд общества. Он также отметил, что большинство россиян не читали Основной закон. Между тем президент РФ Владимир Путин поручил выделить на голосование по Конституции не меньше средств, чем на президентские выборы в 2018 году. Подготовка общероссийского голосования поручена ЦИК.

- Правозащитники попросили о встрече с Владимиром Путиным по "делу Сети". Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина усмотрели в уголовном деле против участников запрещенной в России организации "Сеть" доказательства возрождения в России "практик Большого террора" на государственном уровне. На Лубянке проходят одиночные пикеты в поддержку осужденных фигурантов дела.

- Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич покинет пост в июне. Преемник пока не назван. До назначения нового гендиректора российский бизнес будет курировать Каан Терзиоглу, который станет одним из гендиректоров телекоммуникационного холдинга VEON и возглавит совет директоров "Вымпелкома".

- Рауф Арашуков и Михаил Абызов стали сокамерниками. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили о жалобах Арашукова на то, что его не раз переселяли. Теперь он соседством доволен и просит не перемещать его в другую камеру.

- На Ямале разбился вертолет Ми-8 с вахтовиками. Всего на борту было 10 человек, включая троих членов экипажа и сотрудников "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Два человека погибли. Основные версии трагедии - ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия.

- В Северной Осетии на участке бывшего старшего прокурора нашли останки его жены. При повторном осмотре оперативник заметил земляной холмик. Когда его начали раскапывать, Игорь Чельдиев признался, что там находится тело.