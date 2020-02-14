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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура в суде заявила, что результаты медицинского освидетельствования показали наличие следов кокаина в организме двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

В пятницу второй западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест боксера, отправленного под стражу 3 февраля 235-м гарнизонным военным судом.

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По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрел около 0,61 грамма кокаина, при задержании дважды ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания". Пострадавший получил скрытый перелом носа.

Защита просила отправить боксера под домашний арест в квартиру тренера, но суд ей отказал.

2 февраля сотрудники Росгвардии задержали Кушиташвили и его коллегу по рингу Овика Оганнисяна. По данным Росгвардии, ее сотрудники обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульной машины попытались скрыться в подъезде. При проверке документов они вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, ударив его в лицо. При личном досмотре у одного из задержанных был изъят пакетик с кокаином.

Георгий Кушиташвили Росгвардия

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