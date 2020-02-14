В Карачаево-Черкесии задержали прокурора за взятку сотруднику ФСБ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки, сообщает Генпрокуратура РФ.

В отношении руководителя районной прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

Вместе с тем Следственный комитет России сообщает, что, "по предварительным данным, подозреваемая передала лично сотруднику регионального УФСБ в качестве взятки за общее покровительство по службе деньги в размере 300 тыс. рублей".

В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по КЧР оперативно-розыскных мероприятий факт передачи денежных средств был выявлен и зафиксирован.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.