Следствие назвало три версии крушения вертолета на Ямале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает три версии аварии вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которой погибли два человека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Там отметили, что основными версиями являются ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия. По факту жесткой посадки Ми-8 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух и более лиц), поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным следствия, 14 февраля в 400-500 метрах от аэропорта Сабетта произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол", который прилетел с Гыданского полуострова. На борту находилось 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых - командир воздушного судна и бортмеханик - погибли. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из вертолета самостоятельно.

По данным информированного источника, вертолет сломал все лопасти, попав в снежную бурю. При столкновении с землей он перевернулся.

Как сообщили агентству в пресс-службе ПАО "Газпром нефть", на борту находились сотрудники "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Среди сотрудников компании пострадавших нет.