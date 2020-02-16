Кудрин пообещал проверить меры помощи ВИЧ-инфицированным в связи с фильмом Дудя

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году будет проведена проверка эффективности мер помощи ВИЧ-инфицированным, принятых с 2018 года.

Таким образом в своем твиттере он отреагировал на выпущенный журналистом Юрием Дудем фильм "ВИЧ-2020".

"Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс. человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране - гораздо более реальная угроза", - написал также Кудрин.

Ранее в пятницу замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал фильм Дудя о ВИЧ полезным, хотя отметил дискуссионность подачи и некоторых упомянутых фактов.

Между тем депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ, о которой идет речь в фильме. "Считается, развитая эпидемия при ВИЧ, когда 1% от всего населения (заразился). У каждой инфекции свой порог. У нас 1% от 148 млн это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии", - сказал он в пятницу.

Фильм Дудя был опубликован на YouTube 11 февраля и на момент написания текста набрал без малого 12 млн просмотров.