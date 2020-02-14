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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Считается, развитая эпидемия при ВИЧ, когда 1% от всего населения (заразился). У каждой инфекции свой порог. У нас 1% от 148 млн это сколько? Считать умеем? Нет эпидемии", - заявил Онищенко на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, с 1987 года, когда в России был зарегистрирован первый заболевший, было зафиксировано около 1 млн человек заразившихся ВИЧ-инфекцией. При этом он отметил, что "это не значит, что мы ничего не должны делать".

По словам Онищенко, существуют современные курсы лечения, и с ВИЧ-инфекцией можно "жить, рожать детей, прожить столько же, сколько живет ваше поколение".

В декабре 2019 сообщалось, что число инфицированных ВИЧ в России составляет 1,06 млн человек.

Роспотребнадзор Геннадий Онищенко

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