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Авария с участием 10 автомобилей произошла во Владивостоке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Массовая дорожная авария произошла во время снегопада во Владивостоке, пострадал один человек, сообщила в понедельник пресс-служба управления ГИБДД по Приморскому краю.

На улице Тунгусская столкнулись 10 автомобилей, травмы получил водитель, который стоял рядом со своим автомобилем и попал под колеса другой машины. В результате 48-летний мужчина получил перелом бедра и госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось, накануне на Владивосток обрушился сильный снегопад, выпала месячная норма осадков. Водителям рекомендовано не выезжать на дороги.

За сутки в Приморье произошло 103 дорожных аварии, в которых два человека погибли, повреждено 202 автомобиля. ГИБДД уточняет, что 16 февраля прошлого года в регионе было зарегистрировано 68 ДТП, повреждено 133 автомобиля.

Приморье

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