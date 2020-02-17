Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.

Информация о задымлении в многоэтажке поступила в 9.45 по местному времени (4:45 МСК). На момент прибытия пожарных из окна на третьем этаже дома шел густой едкий дым. В окне были видны дети - девочка 12 лет и двое мальчиков 8 и 5 лет, которые были сильно напуганы и плакали.

"Одного из мальчиков спасли по лестнице из окна квартиры, еще двоих детей в это же время вынесли через подъезд с помощью спасательных устройств. Дети госпитализированы", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 5 кв. метров - в одной из комнат квартиры горели диван, шкаф и личные вещи. Чтобы потушить возгорание, пожарным пришлось вскрывать железную дверь, которая была заперта. Дети находились дома одни.

"В настоящее время с несовершеннолетними пострадавшими работают дознаватели МЧС России, устанавливаются личности хозяев горевшей квартиры. Очевидно, что благодаря бдительным соседям, своевременно вызвавшим пожарных, оставленные без присмотра дети остались живы", - отмечается в сообщении.