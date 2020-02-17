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Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"

Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа думской фракции "Единой России" по законопроекту о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах предлагает передать субъектам РФ право самостоятельно устанавливать размеры площадей, где может быть введено такое ограничение.

Соответствующее право региональных властей отражено в поправках к законопроекту, подготовленных ко второму чтению. Данный документ (№ 429017-7), получивший название "законопроект о наливайках", был принят Госдумой в первом чтении в сентябре 2019 года. Им предлагается ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов вплоть до полного запрета, если площадь данного бара или кафе меньше 20 квадратных метров.

Глава рабочей группы, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил в понедельник, что "20 квадратных метров - это минимальная площадь, ниже которой предприятие общественного питания, расположенное в многоквартирном доме, не может продавать алкоголь".

"Если у тебя не 20 квадратных метров, а 19 квадратных метров зал обслуживания, то продавать алкоголь нельзя. Но если регион введет 50 метров, значит, в зале меньше 50 метров нельзя будет продавать", - сказал Хинштейн. При этом парламентарий пояснил, что эти решения должны приниматься в виде местных законодательных актов.

Депутат не исключил, что ко второму чтению в законопроект может быть внесена норма об ограничении продажи алкоголя с 23:00 до 8:00 в торговых точках, расположенных в жилых домах, а также предложение правительства РФ о запрете продажи алкоголя в аналогичных точках реализации в зонах, где объявляется режим чрезвычайной ситуации.

Единая Россия Александр Хинштейн Госдума

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