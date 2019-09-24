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Законопроект о "наливайках" прошел первое чтение

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве регионов ограничить вплоть до полного запрета продажу алкоголя в барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Такие заведения называют "наливайками".

Эти поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" внесли депутаты-единороссы. Они предложили запретить торговать алкоголем в точках, площадь зала в которых не больше 20 квадратных метров.

Комментируя их инициативу, первый зампредседателя "Единая Россия" Андрей Исаев объяснил, что такие заведения создают, чтобы обходить запрет на продажу алкоголя ночью. По его словам, жильцы домов, где устроили "наливайки", жалуются депутатам на шум и конфликты, которые случаются между посетителям.

По словам депутата, закон "не носит императивного характер" и не обязателен для применения в регионах. Регионы получат право решать сами, закрыть им "наливайки" или сохранить.

В правительстве законопроект концептуально одобрили. Его принятие грозит в первую очередь точкам по продаже пива, которым расширять площадь будет нерентабельно, писал "Коммерсантъ".

Госдума Андрей Исаев

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