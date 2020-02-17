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Почетный президент "Альфы" опроверг слухи о якобы причастности спецслужб РФ к убийству Хангошвили

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров назвал фейком расследования западных СМИ, утверждающих о причастности ветеранов спецподразделений ФСБ к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.

"Это фейк-новости, нашли граждан (РФ - ИФ), которые были в этой стране и которые якобы служили в подразделении "Вымпел" или были как-то связаны с ним. Никто не подтверждает, что они действительно имеют отношению к "Вымпелу" и являлись офицерами", - заявил Гончаров "Интерфаксу".

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Ранее была опубликована очередная часть совместного доклада Bеllingcat, Insider, Dossier Center и журнала Der Spiegel, в которой утверждается, что убийство Хангошвили было организовано, в том числе, благотворительным фондом "Вымпел". Согласно докладу, убийство планировалось сразу несколькими бывшими сотрудниками спецназа ФСБ.

Говоря о благотворительном фонде "Вымпел", собеседник "Интерфакса" заявил: "Я таких людей не знаю, в ассоциации ветеранов "Вымпела" никогда не подтверждали (официальное наличие такого учреждения), в Минюсте он не зарегистрирован".

Убийство в Берлине

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года по дороге в мечеть. Подозреваемый был задержан в тот же день.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Позднее эти издания опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

В Москве неоднократно опровергали причастность российских властей к убийству Хангошвили.

Президент России Владимир Путин заявил в декабре 2019 года по итогам встречи лидеров "нормандского формата" в Париже, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы". Он рассказал, что Хангошвили был причастен к организации терактов в московском метро.

Альфа Вымпел Зелимхан Хангошвили

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