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Замминистра обороны РФ рассказал о шведском столе и днях национальной кухни в армии

Национальные блюда при этом готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Дни национальной кухни являются доброй традицией в российской армии, при этом в системе войскового питания также востребован формат шведского стола, заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью газете "Известия".

"Для ознакомления военнослужащих с традициями и культурой народов в войсках проводятся Дни национальной кухни (белорусской, татарской и других), которые стали доброй традицией. Отмечу, что национальные блюда при этом готовятся только из стандартного по норме довольствия набора продуктов", - сообщил Булгаков.

Замглавы Минобороны добавил, что периодически военнослужащих спрашивают об их предпочтениях в еде и в дальнейшем учитывают их пожелания при организации питания.

Отвечая на вопрос издания, оправдал ли себя в армии шведский стол за годы, прошедшие с момента его внедрения, генерал подчеркнул, что "шведский стол сочетает в себе практичность, свободу выбора и разнообразие", поэтому "данный формат востребован в системе войскового питания".

"Организация питания с элементами шведского стола позволяет формировать из отдельных продуктов собственный салат с различными наполнителями и соусами. А на каждый прием пищи выбирать мясные или рыбные блюда и гарниры к ним. Военнослужащие самостоятельно берут их с линии раздачи", - пояснил Булгаков.

"В учебно-боевой обстановке питание призвано обеспечить сохранение здоровья и физической выносливости военнослужащих, компенсировать высокие энергетические затраты и повысить сопротивляемость и устойчивость организма к воздействию поражающих факторов", - добавил он в беседе с изданием.

Интервью с Булгаковым приурочено ко Дню продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил (ВС) РФ, который отмечается ежегодно 18 февраля. Он является профессиональным праздником для всех военнослужащих и специалистов, имеющих отношение к данной службе, входящей в систему тыла ВС РФ.

Минобороны РФ ВС РФ Дмитрий Булгаков

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