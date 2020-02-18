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ЦБ предложит Роскомнадзору усилить борьбу с утечкой персональных данных

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложит Минсвязи и Роскомнадзору ужесточить меры по борьбе с утечкой персональных данных граждан, пообещал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Он сказал это на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы.

По его словам, создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными усилиями Банка России, Минсвязи и Роскомнадзора.

Также в руководстве ЦБ считают, что нужно упростить доступ правоохранительных органов по противодействию субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные.

Скобелкин отметил, что "назрел уже вопрос изменений в законодательство, которое регулирует вопросы сохранности и использования персональных данных".

"Банк России в ходе своей инспекционной деятельности будет обращать самое серьезное внимание на вопросы контроля информационных потоков финансовых организаций, обеспечение безопасности данных. Вместе с тем, только надзорными методами решить проблему невозможно", - сказал он.

На прошлой неделе регулятор обнародовал рекомендации для банков и некредитных финансовых организаций (НФО) по борьбе с утечками в части проверки электронных адресов клиентов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в интернете продаются две базы с данными о 20 000 и 100 000 клиентов Сбербанка. Предварительная проверка издания показала, что по меньшей мере одна из этих баз содержит подлинную информацию. В Сбербанке заявили, что речь идет об информации 2015-2016 годов, "к утечке которой банк также не имел отношения".

В октябре 2019 года стало известно о масштабной утечке в сеть данных клиентов Сбербанка. Изначально банк подтвердил распространение информации только о 200 клиентах, затем сообщил, что штатный сотрудник продал данные о 5000 кредитных карт Уральского банка Сбербанка.

Банк России Роскомнадзор Дмитрий Скобелкин Минсвязи Сбербанк

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