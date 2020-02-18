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В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ответственность лиц, виновных в утечке персональных данных граждан, может быть усилена вплоть до уголовной, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах XII Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что вот ты снял копию с моего паспорта, и вот если выяснится, что утечка произошла там от тебя, то вплоть до уголовной ответственности.Я так считаю, по крайне мере", - сказал Скобелкин, отвечая на вопрос о предложениях ЦБ Минкомсвязи и Роскомнадзору по усилению мер по борьбе с утечками данных.

По словам Скобелкина, с ситуацией снятия копии паспорта люди сталкиваются в том числе в салонах связи, причем неизвестно, что потом происходит с этой копией и как она используется.

Зампред ЦБ считает, что ответственность также должна быть усилена для людей, которые отвечают за работу с персональными данными в конкретной организации. "Должна быть жесточайшая административная и уголовная ответственность также. Может быть, несмотря на то, что я считаю себя не то что либералом, но достаточно мягким человеком, (...) за эти вещи, я считаю, наказывать нужно крайне строго, иначе у нас не будет никакого порядка", - сказал Скобелкин.

Он пояснил, что обсуждаются разные варианты усиления ответственности.

Ранее во вторник Скобелкин рассказал, что ЦБ РФ направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер борьбы с утечкой персональных данных граждан. В ЦБ считают, что необходимо создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах. Скобелкин пояснил, что обеспечить это возможно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи и Роскомнадзора. Также, по словам зампреда ЦБ, надо упростить доступ правоохранительных органов к субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные.

ЦБ РФ

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