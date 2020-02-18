РПЦ не нашла препятствий для признания церковных браков государством

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Московском патриархате считают, что российское государство могло бы начать признавать браки, заключенные в церкви. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Он напомнил, что государством признается только брак, который был заключен в органах записи актов гражданского состояния (Семейный кодекс, ст.1.2.). Но, напоминает священнослужитель, согласно ст.169.7, это не распространяется на браки граждан РФ, совершенные "по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния".

Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.

Епископ напомнил, что периодически раздаются голоса в пользу этого. Он признался, что ранее считал это просто выражением ностальгии по дореволюционному периоду. Епископ Савва при этом отметил, что самой РПЦ вряд ли нужна эта дополнительная бюрократическая нагрузка.

Ранее тему регистрации браков поднимал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

В РПЦ призвали не воспринимать слова Смирнова буквально. Сам Смирнов позднее заявил, что целью его высказывания было не оскорбление женщин, а осуждение мужчин, которые отказываются идти в ЗАГС.