МВД предложило упростить организациям ввоз наркосодержащих веществ

Из перечня документов, которые нужно собрать для разрешения на ввоз, предложено исключить один

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МВД предложило упростить для юридических лиц ввоз наркосодержащих и психотропных веществ за счет сокращения списка необходимых документов. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения касаются перечня документов, которые организации - участники внешнеторговой деятельности - должны представить в МВД и Росздравнадзор, чтобы получить разрешение для провоза таких веществ через границу. В частности, из этого списка предложено исключить копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Также ведомство предложило сократить сроки выдачи разрешений.