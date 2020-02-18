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В Петербурге начались обыски по делу о продаже защитных куполов от эзотерического ордена

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области начались обыски по делу эзотерической организации, которая занималась оказанием психологической помощи и продавала так называемые защитные купола по цене до 20 000 евро для граждан и до 300 000 евро для организаций. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В деле может быть восемь подозреваемых, пока они не задержаны. По данным полиции, основатель организации с 2011 года занимается оказанием психологической помощи. В 2006 году она создала так называемый орден, где проводила платные психологические консультации и тренинги. Учеником организации мог стать только человек с высшим образованием, купивший защитный купол.

В полиции считают, что у "ордена" сейчас от 30 до 40 клиентов. Фигурантов подозревают, в частности в том, что они под предлогом психологических тренингов похитили у потерпевших сотни тысяч евро. Действия фигурантов квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). В налоговых органах деятельность "ордена" не была зарегистрирована.

Речь идет о центре психотренинга "Мастерская намерения" и оккультной организации "Орден Пути", рассказал информированный источник "Интерфакса". По данным на сайте "Мастерской намерения", руководителем организации является Гайва Тихомирова с четырьмя высшими образованиями в области физики, экономики, медицины и психологии, в мастерской ее называют "мастером-кармистом".

Источник добавил, что пока никто не задержан, "но задержания ожидаются".

Уголовное дело "ордена" расследуется с августа 2019 года. Обыски по делу прошли в офисе на набережной Фонтанки, в конюшне в Ломоносовском районе Ленобласти, дома у подозреваемых и в помещениях, которые они арендовали под собрания.

По версии следствия, лидер организации - женщина, "имеющая двойное гражданство, в том числе Литвы", заместителями она сделала свою знакомую, сына и дочь-студентку. Кроме того, по версии следствия, в группу входят "кредитный инспектор" - женщина, которая является гендиректором концертного агентства, мужчина - секретарь и казначей в одном лице, а также заведующая терапевтическим отделением поликлиники, которая выписывала главе организации и ее сожительнице рецепты на приобретение наркотических и психотропных средств.

МВД Петербург Ленинградская область Орден Пути Мастерская намерения

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