Бастрыкин поручил установить мотивы подростков, готовивших теракты в Керчи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Расследовать уголовное дело о подготовке терактов в Керчи двумя подростками будет региональный главк Следственного комитета России (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК по республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что Бастрыкин поручил следователям "в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних".

"Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК", - сказала Петренко.

По ее словам, как установлено сотрудниками госбезопасности, "в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий".

Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти". В них они склоняли пользователей к аналогичным преступлениям. По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ, сказала Петренко.

Как сообщалось, во вторник ФСБ России сообщило о задержании двух подозреваемых в подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города Керчи Республики Крым, по местам их проживания обнаружены взрывные устройства.