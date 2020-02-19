Вице-премьер Борисов призвал переводить морские научные исследования на самоокупаемость

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вклад государства в научные морские исследования должен окупаться, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Для меня почти аксиома - морские научные исследования должны хотя бы частично окупаться. Понятно, что их результаты имеют отложенный или опосредованный экономический эффект, не дают сиюминутной отдачи. Но в то же время они имеют реальный коммерческий спрос. Надо думать о том, как запускать механизм софинансирования", - сказал Борисов в среду на заседании Морской коллегии при правительстве России.

Он заявил, что без проведения морских научных исследований невозможно обеспечить устойчивое развитие морской деятельности во всех ее аспектах. По его данным, такие исследования проводятся многими организациями Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Минобороны и других ведомств.

"В сложившихся социально-экономических реалиях мы трудно и болезненно ищем пути решения накопившихся в этой области проблем. А их немало: старение судов, недофинансирование, недостаток необходимого оборудования и исследовательских кадров и многое другое. Ахиллесовой пятой в морских научных исследованиях долгое время была и остается межведомственная разобщённость. Не сдвигается с места создание унифицированной платформы для таких исследований", - заявил вице-премьер.