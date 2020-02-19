Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

Вице-премьер Борисов призвал переводить морские научные исследования на самоокупаемость

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вклад государства в научные морские исследования должен окупаться, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Для меня почти аксиома - морские научные исследования должны хотя бы частично окупаться. Понятно, что их результаты имеют отложенный или опосредованный экономический эффект, не дают сиюминутной отдачи. Но в то же время они имеют реальный коммерческий спрос. Надо думать о том, как запускать механизм софинансирования", - сказал Борисов в среду на заседании Морской коллегии при правительстве России.

Он заявил, что без проведения морских научных исследований невозможно обеспечить устойчивое развитие морской деятельности во всех ее аспектах. По его данным, такие исследования проводятся многими организациями Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Минобороны и других ведомств.

"В сложившихся социально-экономических реалиях мы трудно и болезненно ищем пути решения накопившихся в этой области проблем. А их немало: старение судов, недофинансирование, недостаток необходимого оборудования и исследовательских кадров и многое другое. Ахиллесовой пятой в морских научных исследованиях долгое время была и остается межведомственная разобщённость. Не сдвигается с места создание унифицированной платформы для таких исследований", - заявил вице-премьер.

Юрий Борисов

Новости по теме

Новости

Экс-директор по продажам в Facebook в РФ стал гендиректором российского отделения Spotify

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Новый коронавирус в Китае

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ведомости" сообщили о риске сильного подорожания билетов на Камчатку

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Более 60 эвакуированных из Китая улетят в Москву

"Аэрофлот" продолжит полеты в КНР, несмотря на приостановку въезда китайцев в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');