Законопроект об агрегаторах такси вернули авторам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту вернул авторам законопроект, которым предлагалось упорядочить работу агрегаторов такси. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, депутат "Справедливой России" Дмитрий Ионин в своем телеграм-канале.

Он объяснил позицию профильного комитета тем, что документ посчитали альтернативным уже существующему и прошедшему первое чтение законопроекту о такси от 2015 года.

"Формально, возможно, основания для такого решения, были. Реально, задача нашей законодательной инициативы была подтолкнуть, наконец, процесс принятия закона о такси и юридической легитимизации агрегаторов такси, в том числе в части их ответственности в случае ДТП", - отметил депутат.

Законопроект, направленный на упорядочение работы агрегаторов заказов такси, возлагающий на них ответственность за обеспечение безопасности пассажиров, был подготовлен в конце 2019 года группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Одной из его целей было введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии. Также в документе закреплялась финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси.

В декабре сервисы заказа такси "Везёт", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддержали новую законодательную инициативу, подчеркнув, однако, что ряд ее положений нуждается в доработке.

По мнению участников отрасли в целом законопроект Турчака учитывал особенности российского рынка такси и некоторые предложения IT-компаний. В числе позитивных для отрасли нововведений они называли электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в сфере такси.

При этом агрегаторы подчеркивали, что необходимо "максимально четко" определить зоны ответственности как таксопарков и водителей, так и информационных онлайн-сервисов, которые перевозчиками не являются. В частности, агрегаторы уже страхуют на добровольной основе жизнь и перевозку пассажиров. Они также предлагали смягчить ряд положений законопроекта, которые могли бы спровоцировать уход таксистов в "серую" зону.