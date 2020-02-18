ВС возложил на оператора ответственность за списание средств после подмены sim-карты

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Оператор, клиент которого потерял деньги в банке после подмены sim-карты, по умолчанию считается ответственным за случившееся. Однако он может добиться освобождения от санкций, если докажет вину потерпевшего или действие непреодолимой силы, следует из определения судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) Верховного суда (ВС) РФ по спору Олега Крутько с "Вымпелкомом", российской "дочкой" международного телекоммуникационного холдинга VEON, и Промсвязьбанком (ПСБ).

Со счета Крутько 17 ноября 2016 года были списаны 158 тыс. 403 рубля. Это произошло после того, как в московском офисе "Вымпелкома" по доверенности, подписанной гендиректором компании-агента - "МТК-Мобил", была перевыпущена sim-карта на номер Крутько, находившегося в тот момент в Санкт-Петербурге.

Крутько предъявил претензии оператору связи и банку, но они возвращать деньги отказались. Отклонили исковые требования клиента к "Вымпелкому" и две судебные инстанции - Кунцевский районный суд и Мосгорсуд.

Обосновывая решение в пользу "Вымпелкома", они привели два аргумента. Первый заключался в том, что сотрудник оператора связи при выдаче sim-карты не допустил нарушений законодательства.

В ВС РФ с этим не согласилась. Во-первых, постороннее лицо, которому был выдан дубликат sim-карты, получило возможность передавать сообщения от имени Крутько и получать предназначенные для него сообщения, что нарушает охраняемую законом тайну. В-вторых, Крутько был лишен возможности пользоваться услугами связи в связи с тем, что имеющаяся у него sim-карта перестала обслуживаться.

Второй аргумент московских судов заключался в том, что между убытками Крутько и действиями "Вымпелкома" по замене sim-карты не было причинно-следственной связи.

Этот аргумент коллегия ВС РФ тоже отклонила.

В этой ситуации вина должника (в данном случае "Вымпелкома" - ИФ) в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное, констатировала коллегия. Чтобы добиться отклонения финансовых претензий со стороны Крутько, оператор связи должен доказать его умысел или неосторожность в сложившейся ситуации, непринятие им разумных мер. Обязанное лицо также может быть освобождено от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования услуги, говорится в определении.

Между тем, насколько можно судить по опубликованным документам, этого сделано не было.