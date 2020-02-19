ФСБ нашла более 20 кг героина в машине, прибывшей в Самарскую область из Средней Азии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ России пресекла контрабандную поставку наркотических средств в Россию из Средней Азии, изъято 20 кг героина.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что на территории Большечерниговского района Самарской области был задержан участник группировки, гражданин одного из государств Средней Азии.

У него обнаружен героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле Toyota Camry, на котором задержанный пересек госграницу РФ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное производство и сбыт наркотических веществ" и "контрабанда наркотических средств".