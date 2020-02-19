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Депутат Госдумы попросил транслировать пленарные заседания в "местах для размышлений"

Комитету по регламенту поручено определить "перечень этих мест, где депутат размышляет"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Игорь Моляков, который недавно получил мандат, предложил наладить трансляцию заседаний палаты в "местах для размышлений". Он выдвинул эту идею на заседании в среду.

"Я заметил, что здесь имеется место, скажем так, для размышлений, значит, надо обеспечить трансляцию в эти места, - заявил он. - Вот когда обсуждаются важные вопросы, выводится ли трансляция туда? Когда депутат видит, что важный вопрос, он, например, может быстро вернуться в зал, а если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию туда".

Его высказывание вызвало бурную реакцию в зале.

Спикер Вячеслав Володин предложил Молякову снять вопрос, но тот отказался.

Тогда Володин попросил комитет по регламенту определить, "во-первых, перечень этих мест, где депутат размышляет".

Депутат Моляков получил мандат от Центризбиркома 5 февраля. До того он возглавлял фракцию "Справедливой России" в Госсовете Чувашии.

Госдума Вячеслав Володин Игорь Моляков

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