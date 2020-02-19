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Крупный бизнесмен за 50 млн руб. нанял чеченцев для похищения своего знакомого

Крупный бизнесмен за 50 млн руб. нанял чеченцев для похищения своего знакомого
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, обвиняемого в похищении человека, сообщает в среду пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону; по версии следствия, для совершения преступления предприниматель нанял уроженцев Чечни.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, "позиционирующий себя меценатом и защитником прав предпринимателей", решил похитить жителя Иркутска, чтобы заставить его подписать документы об отчуждении права собственности на ряд объектов недвижимости стоимостью более 300 млн рублей.

Установлено, что в 2012 году потерпевший был доверенным лицом обвиняемого и его супруги, являлся собственником этих объектов. В 2015 году он продал указанное имущество дочери супруги обвиняемого. Последний находился в тот момент в процессе развода, он решил присвоить эту собственность преступным путем.

Совершить похищение за вознаграждение в 50 млн рублей он предложил своему знакомому - уроженцу Чечни. Последний согласился и привлек для исполнения преступления четверых жителей Грозного. Также их подельником стал сын бизнесмена.

По данным следствия, преступление они тщательно планировали более трех месяцев. Вечером 1 июня 2018 года обвиняемые следили за потерпевшим, который на машине ехал с работы домой. За чертой города мужчины перекрыли ему дорогу и напали с электрошокером и газовым баллончиком, после чего насильно посадили потерпевшего в свою машину и привезли в дом организатора похищения, где избили и заставили подписать необходимые документы.

Подозреваемые были оперативно задержаны на месте преступления. "Во время следствия обвиняемые были настроены крайне агрессивно, всячески пытались затянуть следствие, отказывались от дачи показаний, осуществляли провокационные действия в СИЗО и следственном управлении. Организатор преступления через СМИ негативно высказывался в адрес руководства следственного управления и следователей", - отмечено в сообщении.

Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов. Следователи допросили более 50 свидетелей, провели более 20 различных экспертиз, более 30 обысков, в том числе в Москве и Грозном.

По местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты оружие, наручники, рации и бронежилеты. Кроме того, в доме бизнесмена найдены и изъяты 270 тыс. долларов США, на них наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Иркутский облсуд для рассмотрения по существу. Все семеро обвиняются по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой, с применением насилия), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что обвиняемый бизнесмен - президент группы компаний "Байкальская виза" Дмитрий Матвеев.

СКР Иркутск Иркутская область

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