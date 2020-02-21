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Режим сокращения насилия наступил в Афганистане

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Афганистане в полночь с пятницы на субботу по местному времени (22:30 по Москве) вступает в силу режим сокращения насилия, который власти страны и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее в пятницу соответствующую информацию распространил Совет национальной безопасности Афганистана. Представитель совета Джавед Фейсал указал, что режим будет действовать неделю и будет предшествовать подписанию соглашения между талибами и Вашингтоном.

Источник в движении "Талибан" в свою очередь рассказал агентству Associated Press, что соглашение о начале диалога с Кабулом может быть достигнуто 29 февраля, а сами межафганские переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По словам источника, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

В январе, однако, мятежники заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требуют, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Афганистан Талибан

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