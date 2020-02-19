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Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей

Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картельном сговоре на 788 млн рублей
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали сотрудников ПАО "Ростелеком" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура".

Как сообщил информированный источник, всего задержаны девять человек. Возбуждено уголовное дело статье "Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)".

По информации собеседника агентства, речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые "Ростелеком" проводил в 2019 году. Ущерб от картельного сговора составляет около 788 млн рублей.

Обыски проводились сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Воронежской области и сотрудниками ФСБ в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях. По словам источника, ущерб от картельного сговора составляет порядка 788 млн рублей.

От комментариев в ГУ МВД РФ по Воронежской области отказались.

Пресс-служба "Ростелекома" подтвердила "Интерфаксу" проведение органами внутренних дел следственных мероприятий в офисах компании. Там уточнили, что эти мероприятия проводились по факту выявленных злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ "по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов". В компании подчеркнули, что "Ростелеком" активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию.

В интересах следствия другие детали в компании не раскрыли.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи.

Ростелеком

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