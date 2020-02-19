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По делу об ограничении конкуренции на допрос доставили двух сотрудников "Ростелекома"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое сотрудников компании "Ростелеком" доставлены на допрос в рамках уголовного дела об ограничении конкуренции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его информации, это бывший технический директор Воронежского филиала "Ростелекома", а также замдиректора технического департамента филиала по Центральному федеральному округу.

На причастность к совершению преступления проверяется также семеро предпринимателей.

Источник уточнил, что дело возбуждено в связи с нарушением порядка проведения электронных торгов в рамках реализации нацпроектов.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных органов.

Ранее источник сообщал, что полицейские задержали сотрудников ПАО "Ростелеком" по подозрению в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах федерального проекта "Информационная инфраструктура".

Ростелеком

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