Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Дума приняла закон о городах трудовой доблести

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Закон об установлении почетного звания "Город трудовой доблести", внесенный президентом РФ, Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении.

Закон устанавливает правовые основания присвоения почетного звания РФ "Город трудовой доблести":

Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Закон предусматривает, что основанием для присвоения почетного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 гг. на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Согласно положениям закона предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" вносятся гражданами РФ и общественными объединениями в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, вносят предложения в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъекта РФ.

Эти органы рассматривают предложения и принимают решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о присвоении звания "Город трудовой доблести" либо отклоняют внесенные предложения.

Ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований для присвоения этого звания, рассматривается Российским организационным комитетом "Победа". Звание "Город трудовой доблести" присваивается указом президента РФ, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Закон предусматривает, что в городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Госдума

Новости

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

Трое пропавших в Чечне жителей Дагестана объявлены в розыск

ГИБДД решила передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

ГИБДД решила передавать злостных нарушителей приставам для ареста машин

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике впервые с 2016 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');