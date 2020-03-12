Более 40% россиян пожаловались на проблемы со сном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россиян, засыпающих в последние один-два месяца легко и без проблем, ненамного больше, чем сограждан, которые долго не могут заснуть, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 53% респондентов засыпают легко, среди опрошенных в возрасте 18-24 лет эта доля составляет 60%. В свою очередь, 43% россиян жалуются, что долго не могут заснуть, и в наибольшей мере от плохого сна страдают люди в возрасте от 60 лет и старше (47%).

Социологи выяснили, что в РФ мужчины спят крепче, чем женщины. По данным ВЦИОМ, заснуть легко могут 59% опрошенных мужчин, среди женщин таких респондентов оказалось 47%. Согласно опросу, почти половина российских женщин (49%) долго не могут заснуть, среди мужчин на подобное состояние жалуются 34% опрошенных.

Опрос показал, что у половины россиян (52%) после сна преобладает среднее настроение, о своем бодром настроении после пробуждения говорят 34% респондентов. В плохом и подавленном настроении после сна, как выяснили социологи, пребывают 11% россиян.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 9 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.