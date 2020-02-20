Три экстремиста задержаны в Казани

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Татарстану в четверг задержали в Казани трех предполагаемых членов ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, при обысках были изъяты несколько единиц холодного оружия, а также религиозная литература.

Возбуждено уголовное дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ), отметил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по этому поводу.