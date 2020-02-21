Приложение "Яндекс.Транспорт" закроется в мае

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта. Функционал сервиса перейдет в картографическое приложение "Яндекс.Карты".

В ноябре 2019 года в "Яндекс.Картах" появился отдельный раздел с маршрутами городского транспорта, который во многом повторял возможности "Яндекс.Транспорта".

Представитель компании одной из причин перемен назвал пересечение аудитории двух приложений. После того, как транспортный раздел появился в картографическом приложении, его мобильная аудитория выросла на 40%.

Компания обещает ввести в "Яндекс.Картах" новые транспортные возможности, например, отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов.

Сервис "Яндекс.Карты" был запущен в 2004 году, сейчас его ежемесячная аудитория, включая веб-версию и мобильное приложение, составляет порядка 50 млн пользователей. "Яндекс.Транспорт" заработал в 2014 году, его аудиторию компания не раскрывает.